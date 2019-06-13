Наталья Подольская не смогла бы жить за границей из-за любви к Родине

Патриотические чувства вспыхнули в сердце певицы в День России настолько, что она решила посвятить этому пост в Instagram. Она рассказала, что не смогла бы жить за границей, потому что очень бы тосковала по Родине. Певица поздравила россиян с праздником и пожелала любви и мира.Наталья Подольская родилась в Белоруссии. Но несмотря на это, Родиной она считает именно Россию. Звезда объясняет это тем, что, когда она родилась, страна называлась Советским Союзом.Многие подписчики указали на то, что родной страной певица должна считать все-таки Белоруссию, несмотря на предупреждение Подольской. Другие посетовали на тяжелую жизнь в России и выразили желание уехать за границу. Третьи не поддержали политические дебаты и отметили красивый наряд звезды: «Платье очень красивое, тебе идёт», «У Вас всегда очень необычные красивые платья»