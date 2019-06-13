АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Низкий уровень витамина К связали с ограничением подвижности и инвалидностью у пожилых людей
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева об Ольге Бузовой: «Пою я лучше, чем Оля»

Одна из самых ярких экс-героинь «Дома-2» Алена Водонаева в очередной раз высказалась в адрес новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой. По мнению 36-летней телезнаменитости, она поет лучше восходящей артистки.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева об Ольге Бузовой: «Пою я лучше, чем Оля»

Не секрет, что Водонаева очень любит не только критиковать знаменитостей российского шоу-бизнеса, но и говорить с журналистами о тех или иных недостатках звезд. Вот и вокальные данные Бузовой, как оказалось, не ускользнули от Алены.

Несколько дней назад Водонаева посетила «Русское радио», где во время «Вечернего шоу» довольно откровенно побеседовала с Аллой Довлатовой. Сначала радиоведущая затронула с Аленой тему ее отношений со вторым супругом Алексеем Косинусом, которым, как известно, пришел конец, а затем подняла вопрос об ее участии в телестройке «Дом-2», который плавно перешел на обсуждение талантов новоявленной певицы Ольги Бузовой.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева об Ольге Бузовой: «Пою я лучше, чем Оля»

По мнению Довлатовой, Бузова не является талантливой артисткой и явно не дотягивает до певицы Валерии, с чем, кстати, Водонаева согласилась. Однако Алена поспешила отметить, что Ольга сама себя создала и еще не известно это реалити-шоу «Дом-2» прославил ее или она его сделала популярным.

Как бы то ни было, но и в этот раз Водонаева не смогла обойтись без колких фраз в адрес Бузовой. Алена заявила, что не считает себя хуже Ольги и тоже может прихвастнуть своими талантами, если это нужно будет.

«Да, я пою. Но, если честно, пою я лучше, чем Оля!» - заявила Алена радиоведущей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали главные плюсы
Акупунктура привела к коллапсу легких у
Наталья Вяль разочарована отцовскими
Наталья Подольская не смогла бы жить за
Томограф Близнецов обнаружил 6 новых
Учёные: Развод родителей может
Специалисты составили рейтинг
Семья Бари Алибасова потеряла 800 тысяч
Эксперт рассказала, как правильно
На проекте «Дом-2» опять провели
Диетологи: Отказ от одной порции
Дочь Юлии Началовой отдыхает с новой
В Huawei раскрыли подробности
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева об
Звезду «Дома-2» Леру Фрост могут не
В Сети появились кадры со съемок
СМИ: Цукерберг может быть лично
TikTok проводят бета-тестирование
Россияне назвали свои любимые
Космическая миссия Psyche завершает
Роза Сябитова пожаловалась на депрессию
Ученые обнаружили новый способ
Поклонники перестали узнавать Надежду
Жену Константина Эрнста вырезали из
Звезда «Дома-2» Руслана Мишины показала
В турецкой больнице погиб человек из-за
Отметившая совершеннолетие дочь Егора
Ученые рассказали о влиянии пола на
Рита Дакота после развода вернула
«Сняли девочку»: Звезда «Дома-2» Алена
Просмотреть все новости