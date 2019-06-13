Звезда «Дома-2» Алена Водонаева об Ольге Бузовой: «Пою я лучше, чем Оля»
Одна из самых ярких экс-героинь «Дома-2» Алена Водонаева в очередной раз высказалась в адрес новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой. По мнению 36-летней телезнаменитости, она поет лучше восходящей артистки.
Не секрет, что Водонаева очень любит не только критиковать знаменитостей российского шоу-бизнеса, но и говорить с журналистами о тех или иных недостатках звезд. Вот и вокальные данные Бузовой, как оказалось, не ускользнули от Алены.
Несколько дней назад Водонаева посетила «Русское радио», где во время «Вечернего шоу» довольно откровенно побеседовала с Аллой Довлатовой. Сначала радиоведущая затронула с Аленой тему ее отношений со вторым супругом Алексеем Косинусом, которым, как известно, пришел конец, а затем подняла вопрос об ее участии в телестройке «Дом-2», который плавно перешел на обсуждение талантов новоявленной певицы Ольги Бузовой.
По мнению Довлатовой, Бузова не является талантливой артисткой и явно не дотягивает до певицы Валерии, с чем, кстати, Водонаева согласилась. Однако Алена поспешила отметить, что Ольга сама себя создала и еще не известно это реалити-шоу «Дом-2» прославил ее или она его сделала популярным.
Как бы то ни было, но и в этот раз Водонаева не смогла обойтись без колких фраз в адрес Бузовой. Алена заявила, что не считает себя хуже Ольги и тоже может прихвастнуть своими талантами, если это нужно будет.
Не секрет, что Водонаева очень любит не только критиковать знаменитостей российского шоу-бизнеса, но и говорить с журналистами о тех или иных недостатках звезд. Вот и вокальные данные Бузовой, как оказалось, не ускользнули от Алены.
Несколько дней назад Водонаева посетила «Русское радио», где во время «Вечернего шоу» довольно откровенно побеседовала с Аллой Довлатовой. Сначала радиоведущая затронула с Аленой тему ее отношений со вторым супругом Алексеем Косинусом, которым, как известно, пришел конец, а затем подняла вопрос об ее участии в телестройке «Дом-2», который плавно перешел на обсуждение талантов новоявленной певицы Ольги Бузовой.
По мнению Довлатовой, Бузова не является талантливой артисткой и явно не дотягивает до певицы Валерии, с чем, кстати, Водонаева согласилась. Однако Алена поспешила отметить, что Ольга сама себя создала и еще не известно это реалити-шоу «Дом-2» прославил ее или она его сделала популярным.
Как бы то ни было, но и в этот раз Водонаева не смогла обойтись без колких фраз в адрес Бузовой. Алена заявила, что не считает себя хуже Ольги и тоже может прихвастнуть своими талантами, если это нужно будет.
«Да, я пою. Но, если честно, пою я лучше, чем Оля!» - заявила Алена радиоведущей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:02