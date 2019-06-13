Томограф Близнецов обнаружил 6 новых планет и 3 коричневых карлика





Под пристальным наблюдением томографа Близнецов находится скопление из 300 звезд, вокруг которых вращаются множество планет. Данный телескоп расположен в Чилийских Андах, а с ним работают представители Стэндфордского университета. Недавно они начали публиковать пилотные результаты первой половины масштабного исследования данного аппарата. Ему удалось изучить 6 планет и 3 коричневых карлика. Оказалось, что последние являются неудавшимися звездами, поэтому их расположение в классификации космических тел необходимо изменить.Полученные данные говорят о том, что больше всего планет скапливаются вокруг светил с большой массой, желательно в 1,5 раза больше солнечной. В таком случае возле звезды могут вращаться более крупные планеты, а также их число может быть больше. Многие из них являются широкоорбитальными планетами-гигантами, напоминающими Юпитер. Они могут положительно влиять на своих меньших собратьев, что может сделать их более удачными для зарождения жизни.Ученые намерены изменить некоторые параметры томографа Близнецов с целью обнаружения более холодных планет, так как их сложнее заметить, поэтому они фактически «выпадают» из изучаемой группы.