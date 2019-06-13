Томограф Близнецов обнаружил 6 новых планет и 3 коричневых карлика
Томограф Близнецов обнаружил 6 новых планет и 3 коричневых карлика. Данный телескоп позволяет ученым более подробно узнать о том, как формируются звезды и планеты, что позволит им пролить свет на историю Земли и ее развития.
Под пристальным наблюдением томографа Близнецов находится скопление из 300 звезд, вокруг которых вращаются множество планет. Данный телескоп расположен в Чилийских Андах, а с ним работают представители Стэндфордского университета. Недавно они начали публиковать пилотные результаты первой половины масштабного исследования данного аппарата. Ему удалось изучить 6 планет и 3 коричневых карлика. Оказалось, что последние являются неудавшимися звездами, поэтому их расположение в классификации космических тел необходимо изменить.
Полученные данные говорят о том, что больше всего планет скапливаются вокруг светил с большой массой, желательно в 1,5 раза больше солнечной. В таком случае возле звезды могут вращаться более крупные планеты, а также их число может быть больше. Многие из них являются широкоорбитальными планетами-гигантами, напоминающими Юпитер. Они могут положительно влиять на своих меньших собратьев, что может сделать их более удачными для зарождения жизни.
Ученые намерены изменить некоторые параметры томографа Близнецов с целью обнаружения более холодных планет, так как их сложнее заметить, поэтому они фактически «выпадают» из изучаемой группы.
Под пристальным наблюдением томографа Близнецов находится скопление из 300 звезд, вокруг которых вращаются множество планет. Данный телескоп расположен в Чилийских Андах, а с ним работают представители Стэндфордского университета. Недавно они начали публиковать пилотные результаты первой половины масштабного исследования данного аппарата. Ему удалось изучить 6 планет и 3 коричневых карлика. Оказалось, что последние являются неудавшимися звездами, поэтому их расположение в классификации космических тел необходимо изменить.
Полученные данные говорят о том, что больше всего планет скапливаются вокруг светил с большой массой, желательно в 1,5 раза больше солнечной. В таком случае возле звезды могут вращаться более крупные планеты, а также их число может быть больше. Многие из них являются широкоорбитальными планетами-гигантами, напоминающими Юпитер. Они могут положительно влиять на своих меньших собратьев, что может сделать их более удачными для зарождения жизни.
Ученые намерены изменить некоторые параметры томографа Близнецов с целью обнаружения более холодных планет, так как их сложнее заметить, поэтому они фактически «выпадают» из изучаемой группы.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:53