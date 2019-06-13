Учёные: Развод родителей может провоцировать ожирение у детей





Британские учёные проанализировали данные о состоянии здоровья 7,5 тысяч детей в возрасте от 0 до 11 лет с целью влияния полноценности семьи на ИМТ (индекс массы тела). В результате проведённой работы удалось выяснить, показатель у ребят из полной семьи составлял 19 кг/кв.м, а у тех, чьи родители расстались, повышался на 0,5 кг/кв.м. Точная причина этого явления не установлена. Специалисты предполагают, в период развода и после него родители уделяют меньше времени здоровому питанию, покупая полуфабрикаты или готовые вредные продукты, чем провоцируют у детей повышение избыточного веса.Также вероятно влияние ухудшившегося вследствие расставания пары материального положения. Так, отец или мать не могут оплатить занятия в тренажёрном зале или спортивной секции, а это может снизить физическую активность ребёнка и спровоцировать набор массы тела. Специалисты утверждают, проблема ожирения у детей очень важна и её не следует игнорировать. Лишений вес в дальнейшем повысит риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и даже некоторых видов рака.