Специалисты составили рейтинг автомобилей, которые доставляют удовольствие владельцам





Первенство в рейтинге досталось автомобилям бренда Land Rover. Этому транспортному средству отдало предпочтение аж 64 процента опрошенных водителей. Второе место получили транспортные средства от Lexus, которые набрали на 4,5 процента меньше голосов своего оппонента. Третью строчку заняли автомобили Mercedes-Bens. Им отдало предпочтение 59,3 процента респондентов.Замыкают пятёрку лидеров автомобили от Volvo и Volkswagen с показателем 57,1 и 56,7 процента удовлетворенных соответственно. Далее в списке расположились: Mitsubishi (52,5 процента), KIA (50 процентов), BMW (47,6 процента), Honda (47,2 процента) и Citroen (45,5 процента).