Семья Бари Алибасова потеряла 800 тысяч рублей из-за мошенников, вернувших не того кота

Как сообщил сын музыканта, Бари Алибасов обещал 800 тысяч рублей тому, кто найдет его пропавшего кота. Питомец семьи по кличке Чучи являлся представителем породы канадский сфинкс. Музыкант также давал выбор за спасение животного: деньги или индивидуальное выступление группы “На-На”. Сообщается, что никто не узнал фамилию человека, который вернул животное, а также камеры не зафиксировали передачу денег. Помощник музыканта проверил кота и выяснил, что питомец является чужим.На данный момент Бари Алибасов очнулся после медикаментозного сна и находится под наблюдением врачей. У артистка диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.