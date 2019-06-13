Диетологи: Отказ от одной порции красного мяса увеличивает продолжительность жизни





Эксперты подсчитали, что отказ всего от одной порции красного мяса в сутки поможет снизить риск ранней смерти на 17%. Замена данного количества продукта рыбой или постной курицей снижало опасность на 10%, а при дополнительном употреблении яиц она спадала на 8%. При наличии в рационе цельнозерновых продуктов фиксировалось сокращение риска на 12%. К переработанному красному мясу относят сосиски, ветчину, а также колбасу и подобные продукты. Замена двух кусков бекона, одной сосиски или бутерброда с ветчиной в течение суток помогает на 25% уменьшить риск ранней смерти.Соответствующие заключения специалистами сделаны по итогам наблюдения за рационом около 80 тысяч американцев. При этом продолжалась работа на протяжении восьмилетнего периода.