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Диетологи: Отказ от одной порции красного мяса увеличивает продолжительность жизни

Диетологи посоветовали сократить употребление красного мяса для увеличения продолжительности жизни. Питательной заменой данного продукта эксперты называют рыбу и курицу.
Диетологи: Отказ от одной порции красного мяса увеличивает продолжительность жизни

Эксперты подсчитали, что отказ всего от одной порции красного мяса в сутки поможет снизить риск ранней смерти на 17%. Замена данного количества продукта рыбой или постной курицей снижало опасность на 10%, а при дополнительном употреблении яиц она спадала на 8%. При наличии в рационе цельнозерновых продуктов фиксировалось сокращение риска на 12%. К переработанному красному мясу относят сосиски, ветчину, а также колбасу и подобные продукты. Замена двух кусков бекона, одной сосиски или бутерброда с ветчиной в течение суток помогает на 25% уменьшить риск ранней смерти.

Соответствующие заключения специалистами сделаны по итогам наблюдения за рационом около 80 тысяч американцев. При этом продолжалась работа на протяжении восьмилетнего периода.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:22

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