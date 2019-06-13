Диетологи: Отказ от одной порции красного мяса увеличивает продолжительность жизни
Диетологи посоветовали сократить употребление красного мяса для увеличения продолжительности жизни. Питательной заменой данного продукта эксперты называют рыбу и курицу.
Эксперты подсчитали, что отказ всего от одной порции красного мяса в сутки поможет снизить риск ранней смерти на 17%. Замена данного количества продукта рыбой или постной курицей снижало опасность на 10%, а при дополнительном употреблении яиц она спадала на 8%. При наличии в рационе цельнозерновых продуктов фиксировалось сокращение риска на 12%. К переработанному красному мясу относят сосиски, ветчину, а также колбасу и подобные продукты. Замена двух кусков бекона, одной сосиски или бутерброда с ветчиной в течение суток помогает на 25% уменьшить риск ранней смерти.
Соответствующие заключения специалистами сделаны по итогам наблюдения за рационом около 80 тысяч американцев. При этом продолжалась работа на протяжении восьмилетнего периода.
Эксперты подсчитали, что отказ всего от одной порции красного мяса в сутки поможет снизить риск ранней смерти на 17%. Замена данного количества продукта рыбой или постной курицей снижало опасность на 10%, а при дополнительном употреблении яиц она спадала на 8%. При наличии в рационе цельнозерновых продуктов фиксировалось сокращение риска на 12%. К переработанному красному мясу относят сосиски, ветчину, а также колбасу и подобные продукты. Замена двух кусков бекона, одной сосиски или бутерброда с ветчиной в течение суток помогает на 25% уменьшить риск ранней смерти.
Соответствующие заключения специалистами сделаны по итогам наблюдения за рационом около 80 тысяч американцев. При этом продолжалась работа на протяжении восьмилетнего периода.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:22