В Huawei раскрыли подробности разработки автопилота для Audi и Toyota
Компания Huawei заявила о разработке беспилотной системы для автомобилей Audi и Toyota. Согласно сообщениям Financial Times, начало продаж обновленных авто запланировано на 2021-2022 годы.
На данный момент Huawei ведет сотрудничество с целым перечнем автопроизводителей, чтобы отработать технологию автопилота и обменяться опытом создания ПО. В Японии ведутся тесты на автомобилях брендов Audi и Toyota, а также компания работает с машинами Beijing New Energy Automobile и Changan Automobile. Эксперты сообщают о трудностях для Huawei в связи с санкциями США, что повлекло за собой ограничение возможностей партнерства и обмена технологиями с предприятиями США.
Согласно оптимистичным прогнозам, продажи машин под управлением Huawei начнутся в 2021 году. Согласно словам эксперта Дэнга Веншуана, Китай возглавит отрасль автономного транспорта.
На данный момент Huawei ведет сотрудничество с целым перечнем автопроизводителей, чтобы отработать технологию автопилота и обменяться опытом создания ПО. В Японии ведутся тесты на автомобилях брендов Audi и Toyota, а также компания работает с машинами Beijing New Energy Automobile и Changan Automobile. Эксперты сообщают о трудностях для Huawei в связи с санкциями США, что повлекло за собой ограничение возможностей партнерства и обмена технологиями с предприятиями США.
Согласно оптимистичным прогнозам, продажи машин под управлением Huawei начнутся в 2021 году. Согласно словам эксперта Дэнга Веншуана, Китай возглавит отрасль автономного транспорта.
Авто
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:09