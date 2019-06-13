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В Huawei раскрыли подробности разработки автопилота для Audi и Toyota

Компания Huawei заявила о разработке беспилотной системы для автомобилей Audi и Toyota. Согласно сообщениям Financial Times, начало продаж обновленных авто запланировано на 2021-2022 годы.
В Huawei раскрыли подробности разработки автопилота для Audi и Toyota

На данный момент Huawei ведет сотрудничество с целым перечнем автопроизводителей, чтобы отработать технологию автопилота и обменяться опытом создания ПО. В Японии ведутся тесты на автомобилях брендов Audi и Toyota, а также компания работает с машинами Beijing New Energy Automobile и Changan Automobile. Эксперты сообщают о трудностях для Huawei в связи с санкциями США, что повлекло за собой ограничение возможностей партнерства и обмена технологиями с предприятиями США.

Согласно оптимистичным прогнозам, продажи машин под управлением Huawei начнутся в 2021 году. Согласно словам эксперта Дэнга Веншуана, Китай возглавит отрасль автономного транспорта.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:09

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