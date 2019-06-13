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В Сети появились кадры со съемок сериала «Ведьмак» от Netflix

В Сеть попали кадры со съемок сериала «Ведьмак» по мотивам романа Анджея Сапковского. На снимке видно актрису Анну Шаффер, играющую Трисс Меригольд, и исполнителя роли Вильгефорца Махеша Джаду.
В Сети появились кадры со съемок сериала «Ведьмак» от Netflix

Создатели сериала тщательно скрывают любую информацию касательно проекта. Они публично оповестили только о том, какие актеры будут участвовать в съемках. В апреле этого года журналистам удалось сделать несколько снимков со съемочной площадки. На одном из них видно актеров Анну Шафер и Махеша Джаду, исполняющих роли Трисс Меригольд и Вильгефорца. Также в Сеть попали фото декораций. Известно, что съемки ведутся в польском городе Огродзенец.

Постановщиком «Ведьмака» станет Лорен Шмидт. Она работала над такими известными сериалами, как «Защитники» и «Сорвиголова». Также в съемках примут участие Шон Дэниэл и Джейсон Браун. Анджей Сапковский будет лично консультировать создателей сериала.

Компания Netflix, которая занимается производством сериала, анонсировала премьеру на декабрь 2019 года. Поклонники франшизы с нетерпением ждут его выхода.



 
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Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:58

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