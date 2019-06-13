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СМИ: Цукерберг может быть лично причастен к проблемам Facebook с личными данными

Марк Цукерберг может быть лично причастен к проблемами Facebook с личными данными пользователей. По сообщению американских СМИ, глава компании принял решение относительно несоблюдения правил ФКТ, так как не посчитал их приоритетными.
СМИ: Цукерберг может быть лично причастен к проблемам Facebook с личными данными

С подобным материалом вышло авторитетное издание The Wall Street Journal. Со ссылкой на источник сообщается, что Марк Цукерберг может быть лично причастен ко всем проблемам социальной сети Facebook, связанным с личными данными пользователей и их защитой. На фоне расследования Федеральной комиссии по торговле (ФКТ) относительно данной компании, были найдены некоторые электронные письма общения руководителей данной организации.

В некоторых из них фигурирует сам Марк Цукерберг, заявивший, что соблюдение правил ФКТ не является приоритетной задачей для компании. Подобное отношение к безопасности личных сведений пользователей привела к нескольким крупным скандалам вокруг Facebook. Американские СМИ не сообщают, в каких конкретно письмах фигурирует сам глава компании, а также насколько он был вовлечен во все эти процессы.

Напомним, в 2018 году началось крупное разбирательство между Facebook и властями США. В ходе этого процесса Марк Цукерберг даже 2 раза отвечал на вопросы в Конгрессе. Эта ситуация была спровоцирована сбором информации в социальной сети и предоставлением политической рекламы, которая в итоге повлияла на выборы.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:53

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