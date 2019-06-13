СМИ: Цукерберг может быть лично причастен к проблемам Facebook с личными данными





С подобным материалом вышло авторитетное издание The Wall Street Journal. Со ссылкой на источник сообщается, что Марк Цукерберг может быть лично причастен ко всем проблемам социальной сети Facebook, связанным с личными данными пользователей и их защитой. На фоне расследования Федеральной комиссии по торговле (ФКТ) относительно данной компании, были найдены некоторые электронные письма общения руководителей данной организации.В некоторых из них фигурирует сам Марк Цукерберг, заявивший, что соблюдение правил ФКТ не является приоритетной задачей для компании. Подобное отношение к безопасности личных сведений пользователей привела к нескольким крупным скандалам вокруг Facebook. Американские СМИ не сообщают, в каких конкретно письмах фигурирует сам глава компании, а также насколько он был вовлечен во все эти процессы.Напомним, в 2018 году началось крупное разбирательство между Facebook и властями США. В ходе этого процесса Марк Цукерберг даже 2 раза отвечал на вопросы в Конгрессе. Эта ситуация была спровоцирована сбором информации в социальной сети и предоставлением политической рекламы, которая в итоге повлияла на выборы.