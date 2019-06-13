Россияне назвали свои любимые мультфильмы





Согласно итогам проведенного опроса, порядка 65% респондентов назвали любимым мультфильм “Ну, погоди!”. В 2019 году исполнится 50 лет с момента, когда на экранах дебютировала первая серия многосерийного проекта. На второе место участники исследования поставили “Каникулы в Простоквашино” с результатом 31%. Тройку лидеров замыкает “Маша и медведь”, этот мультфильм набрал 16% голосов. Среди наиболее ярких, по мнению россиян, также оказались “Винни Пух”, в перечень вошла история о Чебурашке и крокодиле Гене, присутствуют в списке “Ежик в тумане” и “Кот Леопольд”.Отмечается, что в организованной ВЦИОМ работе участие принимали свыше 1600 жителей России, чей возраст составил более 18 лет.