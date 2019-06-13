АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Низкий уровень витамина К связали с ограничением подвижности и инвалидностью у пожилых людей
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Россияне назвали свои любимые мультфильмы

Россияне в рамках масштабного опроса выбрали любимые мультипликационные фильмы. Соответствующее исследование в начале июня было организовано среди жителей ряда регионов РФ специалистами ВЦИОМ.
Россияне назвали свои любимые мультфильмы

Согласно итогам проведенного опроса, порядка 65% респондентов назвали любимым мультфильм “Ну, погоди!”. В 2019 году исполнится 50 лет с момента, когда на экранах дебютировала первая серия многосерийного проекта. На второе место участники исследования поставили “Каникулы в Простоквашино” с результатом 31%. Тройку лидеров замыкает “Маша и медведь”, этот мультфильм набрал 16% голосов. Среди наиболее ярких, по мнению россиян, также оказались “Винни Пух”, в перечень вошла история о Чебурашке и крокодиле Гене, присутствуют в списке “Ежик в тумане” и “Кот Леопольд”.

Отмечается, что в организованной ВЦИОМ работе участие принимали свыше 1600 жителей России, чей возраст составил более 18 лет.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
TikTok проводят бета-тестирование
Россияне назвали свои любимые
Космическая миссия Psyche завершает
Роза Сябитова пожаловалась на депрессию
Ученые обнаружили новый способ
Поклонники перестали узнавать Надежду
Жену Константина Эрнста вырезали из
Звезда «Дома-2» Руслана Мишины показала
В турецкой больнице погиб человек из-за
Отметившая совершеннолетие дочь Егора
Ученые рассказали о влиянии пола на
Рита Дакота после развода вернула
«Сняли девочку»: Звезда «Дома-2» Алена
Медики названы первые признаки рака
Google вынудил «Яндекс» и «Касперского»
Анастасия Волочкова о Ксении Собчак:
Renault разрабатывает совершенно новый
Ольга Орлова «пригрозила» Артему Сороке
Нефть после недавнего падения
В Нью-Йорке умерла 94-летняя
Наташа Королева презентовала
Ученые рассказали, какие виды
Певицу Селин Дион поклонники
Google добавила функцию разблокировки
Звезда «Дома-2» Федя Стрелков: «Для
В Британии покраснение на руке ребенка
Анфиса Чехова отметила День России в
Черешня помогает бороться с опасными
Сергей Нетиевский намекнул на причины
В Министерстве спорта назвали
Просмотреть все новости