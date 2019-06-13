В турецкой больнице погиб человек из-за взрыва кондиционера
В турецкой больницеиз-за взрыва кондиционера один человек от полученных травм скончался на месте и двое были доставлены в больницу и многочисленными травмами. По предварительной информации, причиной происшествие стала неисправность оборудования.
Происшествие случилось 13 июня в частной турецкой поликлинике в «Звездном квартале», которая находится в Анталье. Взрыв произошёл в техническом помещении больницы с кондиционерами. Предварительной причиной аварии является неисправность одного из элементов системы охлаждения.
В результате взрыва погиб один человек и еще двое получили ранения. Сейчас на месте работают спасательные службы и сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все причины аварии. Пока официального заявления по данному происшествию нет.
Происшествие случилось 13 июня в частной турецкой поликлинике в «Звездном квартале», которая находится в Анталье. Взрыв произошёл в техническом помещении больницы с кондиционерами. Предварительной причиной аварии является неисправность одного из элементов системы охлаждения.
В результате взрыва погиб один человек и еще двое получили ранения. Сейчас на месте работают спасательные службы и сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все причины аварии. Пока официального заявления по данному происшествию нет.
Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:59