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Роза Сябитова пожаловалась на депрессию и непонимание

Популярная телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на то, что стала заложницей собственного образа. На своей странице в сети Instagram знаменитость откровенно рассказала многочисленным фолловерам своего профиля о депрессии.
Роза Сябитова пожаловалась на депрессию и непонимание

Согласно признанию Розы Сябитовой, она не может спать третью ночь из-за удушья, комка в горле и сильного сердцебиения. Артистка подозревает, что сходит с ума, а также мучается от необъяснимого страха. Звезда задалась вопросом, почему люди не хотят видеть ее настоящую и не понимают, где заканчивается экранный образ. Последней каплей стал телефонный звонок от подруги, которая поинтересовалась, где ее фирменный голос.

Роза Сябитова страдает от того, что ее не принимают настоящей и многие близкие привыкли к созданному ею образу. В комментариях поклонники поддержали звезду и поблагодарили за искренность.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:28

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