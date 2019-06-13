Роза Сябитова пожаловалась на депрессию и непонимание

Согласно признанию Розы Сябитовой, она не может спать третью ночь из-за удушья, комка в горле и сильного сердцебиения. Артистка подозревает, что сходит с ума, а также мучается от необъяснимого страха. Звезда задалась вопросом, почему люди не хотят видеть ее настоящую и не понимают, где заканчивается экранный образ. Последней каплей стал телефонный звонок от подруги, которая поинтересовалась, где ее фирменный голос.Роза Сябитова страдает от того, что ее не принимают настоящей и многие близкие привыкли к созданному ею образу. В комментариях поклонники поддержали звезду и поблагодарили за искренность.