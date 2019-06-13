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Космическая миссия Psyche завершает подготовку к старту

В 2022 году состоится запуск миссии Psyche, целью которой будет изучение астероида, состоящего в основном из металла. На данный момент заканчивается разработка системы, планов и процедур для космического транспорта и научной составляющей, проводится сборка самого летательного аппарата и его систем.
Космическая миссия Psyche завершает подготовку к старту

Впереди еще три подготовительных этапа. Предстоит окончательная сборка транспорта, его испытание и запуск, который запланирован на 2022 год. Далее следует фаза, которая начнется уже в космосе, она предполагает сбор информации и другие действия, которые планируется произвести в полете. И завершающим этапом миссии станет прекращение эксплуатации летательного аппарата, архивация инженерных и представляющих ценность для науки данных.

Космический транспорт достигнет запланированной точки на астероиде Психея 31 декабря 2026 года, после посещения Марса в 2023 году. Это одна из самых интересных целей в астероидном поясе. Данный космический объект состоит в основном из железа и никеля, как и ядро Земли. Ученые предполагают, что астероид мог быть ядром древней планеты, которая утратила свои наружные слои из-за столкновения. Если догадки исследователей подтвердятся, то можно будет судить о прошлом Солнечной системы, высокоскоростных столкновениях космических тел, из-за которых образовались планеты.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:34

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