Космическая миссия Psyche завершает подготовку к старту





Впереди еще три подготовительных этапа. Предстоит окончательная сборка транспорта, его испытание и запуск, который запланирован на 2022 год. Далее следует фаза, которая начнется уже в космосе, она предполагает сбор информации и другие действия, которые планируется произвести в полете. И завершающим этапом миссии станет прекращение эксплуатации летательного аппарата, архивация инженерных и представляющих ценность для науки данных.Космический транспорт достигнет запланированной точки на астероиде Психея 31 декабря 2026 года, после посещения Марса в 2023 году. Это одна из самых интересных целей в астероидном поясе. Данный космический объект состоит в основном из железа и никеля, как и ядро Земли. Ученые предполагают, что астероид мог быть ядром древней планеты, которая утратила свои наружные слои из-за столкновения. Если догадки исследователей подтвердятся, то можно будет судить о прошлом Солнечной системы, высокоскоростных столкновениях космических тел, из-за которых образовались планеты.