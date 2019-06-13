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Звезда «Дома-2» Руслана Мишины показала интерьер новой квартиры

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Руслана Мишина продемонстрировала интерьер в своей новой недвижимости. Как оказалось, длинноволосой красавице пришлось два года копить на то, чтобы приобрести квартиру недалеко от русской столицы.

Звезда «Дома-2» Руслана Мишины показала интерьер новой квартиры

На днях Мишина дала очередное интервью, в котором заявила, что всегда стремилась к тому, чтобы ее родители гордились ею. По всей видимости, именно поэтому Руслана не любит, когда ее имя ассоциируют со скандально-известной телестройкой «Дом-2», где она прожила чуть больше года.

По словам Мишиной, чтобы перебраться из провинциального городка в Москву, ей приходилось долгие месяцы «считать каждую копейку».

«У меня даже есть тетрадь с доходами и расходами. Все очень серьезно. Люблю считать деньги…» - призналась журналистам Руслана.


Звезда «Дома-2» Руслана Мишины показала интерьер новой квартиры

Правда, как выяснилось, многие из окружения Мишиной не верят в то, что девушка своими силами смогла заработать на недвижимость в Северной столице. Впрочем, Руслана не держит зла на таких людей, ведь понимает, что они попросту ни чем не увлечены и никогда не стремились к лучшей жизни.

«Нужно выходить из зоны комфорта, не сдаваться и иметь большое желание доказать, прежде всего, себе, что я не как все, я могу!», - посоветовала блондинка.

Как бы то ни было, но Мишина пока не торопиться въезжать в собственное жилище, так как на данный момент проживает в самом центре Москвы со своим возлюбленным. По поводу ремонта, длинноволосая красавица пока не планирует ничего менять, так как ее все целиком и полностью устраивает, сообщает StarHit.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:02

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