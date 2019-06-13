Звезда «Дома-2» Руслана Мишины показала интерьер новой квартиры

«У меня даже есть тетрадь с доходами и расходами. Все очень серьезно. Люблю считать деньги…» - призналась журналистам Руслана.

«Нужно выходить из зоны комфорта, не сдаваться и иметь большое желание доказать, прежде всего, себе, что я не как все, я могу!», - посоветовала блондинка.