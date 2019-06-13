Ученые обнаружили новый способ определения биполярного расстройства





В исследовании приняло участие 92 человека. У 70 были диагностированы различные психические расстройства (депрессия, чувство постоянной тревоги и другие). Далее им предложили пройти тест. Респондентам показывали изображения с товаром и предлагали оценить его. После чего несколько секунд ждали и говорили реальную стоимость вещи. Это происходило под фМРТ, которое показывало мозговую активность испытуемых.В ходе эксперимента было установлено, что люди, которые склонны к биполярному расстройству, тратили больше времени на оценочные суждения. Кроме этого реакция мозга на награду была занижена. Эти данные позволят выявлять на более ранних стадиях психические расстройства, а также упростит диагностику и назначение лечения. Однако для подтверждения этого метода еще необходимо провести ряд исследований.