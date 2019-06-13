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Ученые обнаружили новый способ определения биполярного расстройства

Ученые из Федерального университета Флуминенсе обнаружили новый способ определения биполярного расстройства на ранних стадиях. Это возможно благодаря показателю скорости реакции мозга на награду.
Ученые обнаружили новый способ определения биполярного расстройства

В исследовании приняло участие 92 человека. У 70 были диагностированы различные психические расстройства (депрессия, чувство постоянной тревоги и другие). Далее им предложили пройти тест. Респондентам показывали изображения с товаром и предлагали оценить его. После чего несколько секунд ждали и говорили реальную стоимость вещи. Это происходило под фМРТ, которое показывало мозговую активность испытуемых.

В ходе эксперимента было установлено, что люди, которые склонны к биполярному расстройству, тратили больше времени на оценочные суждения. Кроме этого реакция мозга на награду была занижена. Эти данные позволят выявлять на более ранних стадиях психические расстройства, а также упростит диагностику и назначение лечения. Однако для подтверждения этого метода еще необходимо провести ряд исследований.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:22

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