Поклонники перестали узнавать Надежду Бабкину после пластической операции

Надежда Бабкина выступает с ансамблем “Русская песня” по городам России и недавно посетила Бирск. Артистка отметила, что Башкирия хорошо ее приняла, а также поблагодарила публику за гостеприимство. В Уфе певица встретилась с министром культуры Республики Башкортостан Аминой Шафиковой, отметив, что в этом городе колоритные зрители. В комментариях поклонники заметили, что лицо Надежды Бабкиной изменилось, в чем виноваты годы. Некоторые фолловеры уверены, что внешность звезды испортили многочисленные пластические операции.Критика по поводу вмешательств адресуется певице не впервые, а раньше публика замечала, что из-за операций она и Леонтьев стали похожи друг на друга. Однако нашлись те подписчики, которые встали на защиту Надежды Бабкиной.