Жену Константина Эрнста вырезали из фильма “Викинги”

Актриса Софья Эрнст сообщила поклонникам о показе фильма “Викинг” на Первом канале. Для артистки, которая тоже снималась в данной ленте, эта работа стала дебютом в большом кино. Однако при монтаже кадры с Софьей Эрнст вырезали, из-за чего артистка не расстраивается. Звезда отметила, что на этом проекте завела знакомство со Светланой Ходченковой и Александрой Бортич. Данилу Козловского, который снимается в “Викинге”, актриса назвала “героем нашего времени”.В публикации звезда поздравила поклонников с Днем России. Софья Эрнст поблагодарила публику за приятные комментарии и пообещала делиться своими достижениями.