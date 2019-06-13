Жену Константина Эрнста вырезали из фильма “Викинги”
Супругу руководителя Первого канала Константина Эрнста вырезали из ленты “Викинги”. На своей странице в сети Instagram Софья Эрнст раскрыла подробности о своем дебюте в полнометражном кино.
Актриса Софья Эрнст сообщила поклонникам о показе фильма “Викинг” на Первом канале. Для артистки, которая тоже снималась в данной ленте, эта работа стала дебютом в большом кино. Однако при монтаже кадры с Софьей Эрнст вырезали, из-за чего артистка не расстраивается. Звезда отметила, что на этом проекте завела знакомство со Светланой Ходченковой и Александрой Бортич. Данилу Козловского, который снимается в “Викинге”, актриса назвала “героем нашего времени”.
В публикации звезда поздравила поклонников с Днем России. Софья Эрнст поблагодарила публику за приятные комментарии и пообещала делиться своими достижениями.
Актриса Софья Эрнст сообщила поклонникам о показе фильма “Викинг” на Первом канале. Для артистки, которая тоже снималась в данной ленте, эта работа стала дебютом в большом кино. Однако при монтаже кадры с Софьей Эрнст вырезали, из-за чего артистка не расстраивается. Звезда отметила, что на этом проекте завела знакомство со Светланой Ходченковой и Александрой Бортич. Данилу Козловского, который снимается в “Викинге”, актриса назвала “героем нашего времени”.
В публикации звезда поздравила поклонников с Днем России. Софья Эрнст поблагодарила публику за приятные комментарии и пообещала делиться своими достижениями.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:09