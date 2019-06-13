АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Низкий уровень витамина К связали с ограничением подвижности и инвалидностью у пожилых людей
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Ученые рассказали о влиянии пола на связь между весом и депрессией

Иранские ученые провели исследование и установили связь между весом и депрессией. Специалисты отмечают: пол влияет на взаимодействие этих факторов по-разному, поэтому мальчики сталкиваются с одними проблемами, а девочки – с другими.
Ученые рассказали о влиянии пола на связь между весом и депрессией

Ученые Тегеранского медицинского университета провели масштабное исследование, в нем приняли участие более 25 тысяч человек в возрасте от 8 до 16 лет. Специалисты оценивали их вес, для этого использовался индекс массы тела, а также пол, социально-экономическое положение и место проживания. Оказалось, что между лишними и недостающими килограммами и депрессией существует связь.

При этом, отмечают ученые, представители разных полов неодинаково реагируют на подобную ситуацию. Мальчики чаще сталкиваются с депрессией тогда, когда их индекс массы тела ниже нормы. Тогда, когда он обычный и даже выше желаемого – проблемы встречаются реже. У девушек иная зависимость: чем больше лишнего веса – тем выше шанс появления депрессии.

Проведенное исследование не позволяет установить в данном вопросе причину и следствие, для этого необходимо провести дополнительное изучение данного вопроса. Также иранские ученые отметили, что связь между весом и депрессией в зависимости от пола может иметь культурный и этнический аспект, поэтому специалистам из других стран тоже стоит заняться данным направлением.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
TikTok проводят бета-тестирование
Россияне назвали свои любимые
Космическая миссия Psyche завершает
Роза Сябитова пожаловалась на депрессию
Ученые обнаружили новый способ
Поклонники перестали узнавать Надежду
Жену Константина Эрнста вырезали из
Звезда «Дома-2» Руслана Мишины показала
В турецкой больнице погиб человек из-за
Отметившая совершеннолетие дочь Егора
Ученые рассказали о влиянии пола на
Рита Дакота после развода вернула
«Сняли девочку»: Звезда «Дома-2» Алена
Медики названы первые признаки рака
Google вынудил «Яндекс» и «Касперского»
Анастасия Волочкова о Ксении Собчак:
Renault разрабатывает совершенно новый
Ольга Орлова «пригрозила» Артему Сороке
Нефть после недавнего падения
В Нью-Йорке умерла 94-летняя
Наташа Королева презентовала
Ученые рассказали, какие виды
Певицу Селин Дион поклонники
Google добавила функцию разблокировки
Звезда «Дома-2» Федя Стрелков: «Для
В Британии покраснение на руке ребенка
Анфиса Чехова отметила День России в
Черешня помогает бороться с опасными
Сергей Нетиевский намекнул на причины
В Министерстве спорта назвали
Просмотреть все новости