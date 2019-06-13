Ученые рассказали о влиянии пола на связь между весом и депрессией





Ученые Тегеранского медицинского университета провели масштабное исследование, в нем приняли участие более 25 тысяч человек в возрасте от 8 до 16 лет. Специалисты оценивали их вес, для этого использовался индекс массы тела, а также пол, социально-экономическое положение и место проживания. Оказалось, что между лишними и недостающими килограммами и депрессией существует связь.При этом, отмечают ученые, представители разных полов неодинаково реагируют на подобную ситуацию. Мальчики чаще сталкиваются с депрессией тогда, когда их индекс массы тела ниже нормы. Тогда, когда он обычный и даже выше желаемого – проблемы встречаются реже. У девушек иная зависимость: чем больше лишнего веса – тем выше шанс появления депрессии.Проведенное исследование не позволяет установить в данном вопросе причину и следствие, для этого необходимо провести дополнительное изучение данного вопроса. Также иранские ученые отметили, что связь между весом и депрессией в зависимости от пола может иметь культурный и этнический аспект, поэтому специалистам из других стран тоже стоит заняться данным направлением.