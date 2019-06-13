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Анастасия Волочкова о Ксении Собчак: «Она всегда пыталась меня унизить»

Прославленная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз пожаловалась на бывшую приятельницу, скандально известную тележурналистку Ксению Собчак. По словам танцовщицы, экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2» всегда хотела пиариться за счет других людей.

Анастасия Волочкова о Ксении Собчак: «Она всегда пыталась меня унизить»

Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с заслуженной артисткой РФ, в котором она опять затронула тему отношений с генеральным директором телеканала «Супер», а также высказалась о бывшем возлюбленном приятельницы Максиме Виторгане.

Как сообщает Волочкова, она никогда не была другом Виторгана, однако и назвать их врагами тоже нельзя, ведь они попросту никогда не общались наедине. Также Анастасия указала на то, что Собчак всегда, еще во времена их дружбы, стремилась пиарить себя за счет других более известных людей, что у нее весьма неплохо получалось.

Впрочем, когда Собчак попросила Волочкову дать ей интервью для скандального YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», балерина даже не предполагала того, что тележурналистка захочет попиариться и на ее имени.

Анастасия Волочкова о Ксении Собчак: «Она всегда пыталась меня унизить»

«Ксения всегда пыталась меня унизить», - подчеркнула Анастасия в интервью.

По мнению танцовщицы, все подколы, которые Собчак «бросает» в ее адрес, на самом деле унижают не ее, а саму Ксению, чего, к сожалению, она до сих пор так и не осознала, сообщает Teleprogramma.pro.

Стоит напомнить, что несколько недель назад Волочкова стала главной героиней очередной серии скандального шоу Собчак, который, как видно, не перестают обсуждать в социальных сетях до сих пор.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:10

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