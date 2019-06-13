Отметившая совершеннолетие дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной кардинально изменила имидж

Мария Михалкова оригинально решила отметить наступление совершеннолетия, занявшись преображением внешности. Раньше дочь Кончаловского и Толкалиной была с тёмными кудрявыми волосами средней длины, а на недавнем фото предстала с оригинальным и ярким лиловым оттенком, а выпрямление кудрей создаёт эффект удлинения. Кроме того, в новой публикация дочь именитых родителей продемонстрировала своё увлечение, которое недавно превратила в источник материального дохода. Михалкова создаёт графические рисунки, впоследствии переносящиеся на предметы гардероба.Дочь Кончаловского и Толкалиной запечатлена в футболке с необычным принтом, а в подписи рассказывает, что серия вышла ограниченным тиражом, поэтому те, кто хочет приобрести наряд с её рисунком, должны поспешить. Большинство поклонников позитивно отнеслись к смене имиджа Михалковой и по достоинству оценили её интересную работу. Нашлись и осудившие смелый образ дочери знаменитостей, но другие фолловеры им напомнили об юности девушки и склонности к экспериментам в таком возрасте.