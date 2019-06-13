АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Низкий уровень витамина К связали с ограничением подвижности и инвалидностью у пожилых людей
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Отметившая совершеннолетие дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной кардинально изменила имидж

Дочь известных отечественных киноактёров Егора Кончаловского и Любови Толкалиной на странице в Instagram опубликовала новое фото, запечатлевшее кардинальную смену имиджа. Недавно отметившая 18-й день рождения Мария Михалкова покрасила волосы в светло-лиловый цвет, изменивший её внешность до неузнаваемости.
Отметившая совершеннолетие дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной кардинально изменила имидж

Мария Михалкова оригинально решила отметить наступление совершеннолетия, занявшись преображением внешности. Раньше дочь Кончаловского и Толкалиной была с тёмными кудрявыми волосами средней длины, а на недавнем фото предстала с оригинальным и ярким лиловым оттенком, а выпрямление кудрей создаёт эффект удлинения. Кроме того, в новой публикация дочь именитых родителей продемонстрировала своё увлечение, которое недавно превратила в источник материального дохода. Михалкова создаёт графические рисунки, впоследствии переносящиеся на предметы гардероба.

Дочь Кончаловского и Толкалиной запечатлена в футболке с необычным принтом, а в подписи рассказывает, что серия вышла ограниченным тиражом, поэтому те, кто хочет приобрести наряд с её рисунком, должны поспешить. Большинство поклонников позитивно отнеслись к смене имиджа Михалковой и по достоинству оценили её интересную работу. Нашлись и осудившие смелый образ дочери знаменитостей, но другие фолловеры им напомнили об юности девушки и склонности к экспериментам в таком возрасте.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
TikTok проводят бета-тестирование
Россияне назвали свои любимые
Космическая миссия Psyche завершает
Роза Сябитова пожаловалась на депрессию
Ученые обнаружили новый способ
Поклонники перестали узнавать Надежду
Жену Константина Эрнста вырезали из
Звезда «Дома-2» Руслана Мишины показала
В турецкой больнице погиб человек из-за
Отметившая совершеннолетие дочь Егора
Ученые рассказали о влиянии пола на
Рита Дакота после развода вернула
«Сняли девочку»: Звезда «Дома-2» Алена
Медики названы первые признаки рака
Google вынудил «Яндекс» и «Касперского»
Анастасия Волочкова о Ксении Собчак:
Renault разрабатывает совершенно новый
Ольга Орлова «пригрозила» Артему Сороке
Нефть после недавнего падения
В Нью-Йорке умерла 94-летняя
Наташа Королева презентовала
Ученые рассказали, какие виды
Певицу Селин Дион поклонники
Google добавила функцию разблокировки
Звезда «Дома-2» Федя Стрелков: «Для
В Британии покраснение на руке ребенка
Анфиса Чехова отметила День России в
Черешня помогает бороться с опасными
Сергей Нетиевский намекнул на причины
В Министерстве спорта назвали
Просмотреть все новости