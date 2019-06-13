АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Низкий уровень витамина К связали с ограничением подвижности и инвалидностью у пожилых людей
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Медики названы первые признаки рака желудка

В последние годы наблюдается рост диагностирования раковых опухолей желудка. Медики отмечают, что заболевание легче поддается лечению, если выявлено на ранних стадиях. Они советуют обратить внимание на некоторые изменения в самочувствии, чтобы вовремя обратиться к врачу для диагностики онкологии.
Медики названы первые признаки рака желудка

Рак желудка - очень распространенная проблема среди раковых заболеваний. Спровоцировать его могут неправильное питание, стрессы, наследственность и другие факторы. Подверженным этому заболеванию может быть каждый, поэтому медики рекомендуют внимательно следить за своим самочувствием.

Врачи определили признаки, которые могут указывать на развитие рака желудка. Среди них изменение вкусовых привычек, снижение аппетита, тошнота, изжога, проблемы с перевариванием пищи и стулом. Если эти симптомы сопровождаются температурой, слабостью, апатией, снижением толерантности к физическим нагрузкам, то стоит обратиться к врачу и пройти соответствующие обследования, которые он назначит.

Эти признаки могут означать и другие заболевания, но в любом случае требуют внимания. Врачи рекомендуют не упускать драгоценное время и приступить к лечению как можно скорее, ведь вовремя принятые меры снижают риск возникновения осложнений.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
TikTok проводят бета-тестирование
Россияне назвали свои любимые
Космическая миссия Psyche завершает
Роза Сябитова пожаловалась на депрессию
Ученые обнаружили новый способ
Поклонники перестали узнавать Надежду
Жену Константина Эрнста вырезали из
Звезда «Дома-2» Руслана Мишины показала
В турецкой больнице погиб человек из-за
Отметившая совершеннолетие дочь Егора
Ученые рассказали о влиянии пола на
Рита Дакота после развода вернула
«Сняли девочку»: Звезда «Дома-2» Алена
Медики названы первые признаки рака
Google вынудил «Яндекс» и «Касперского»
Анастасия Волочкова о Ксении Собчак:
Renault разрабатывает совершенно новый
Ольга Орлова «пригрозила» Артему Сороке
Нефть после недавнего падения
В Нью-Йорке умерла 94-летняя
Наташа Королева презентовала
Ученые рассказали, какие виды
Певицу Селин Дион поклонники
Google добавила функцию разблокировки
Звезда «Дома-2» Федя Стрелков: «Для
В Британии покраснение на руке ребенка
Анфиса Чехова отметила День России в
Черешня помогает бороться с опасными
Сергей Нетиевский намекнул на причины
В Министерстве спорта назвали
Просмотреть все новости