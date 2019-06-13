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Renault разрабатывает совершенно новый компактный кроссовер

Компания Renault разрабатывает совершенно новый компактный кроссовер на базе CMF-B. Сейчас автомобиль проходит первые дорожные тесты, его засняли фотошпионы, но в настоящий момент новинка скрыта под кузовом Clio предыдущего поколения.
Renault разрабатывает совершенно новый компактный кроссовер

Многие мировые автопроизводители продолжают наращивать присутствие своих моделей в классе SUV. Недавно очередной кроссовер представил Ford, а теперь стало известно, что и Renault разрабатывает новинку в данном сегменте. Автомобиль удалось заснять фотошпионам во время того, как он проходил свои первые дорожные тесты. Новинка находится на очень ранней стадии разработки, поэтому в настоящий момент не имеет даже собственного внешнего вида. На базу нового кроссовера надет корпус Clio предыдущего поколения.

В настоящий момент о новом компактном кроссовере Renault практически ничего неизвестно. Скорее всего новинка будет построена на базе платформы CMF-B, используемой в новом Clio и втором поколении Captur. Также на опубликованных снимках заметно, что новинка имеет более высокий клиренс, нежели другие модели SUV данного бренда. Можно предположить, что авто получит опцию полного привода.

Эксперты отмечают, что не стоит ждать эту новинку от Renault в ближайшее время. Скорее всего, ее анонс состоится после выхода на рынок новой версии кроссовера Capture, а когда данная модель поступит в продажу – предугадать крайне сложно.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:02

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