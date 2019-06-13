Рита Дакота после развода вернула обручальное кольцо матери Влада Соколовского

Рита Дакота развелась с Владом Соколовским в прошлом году из-за постоянных измен, а общая дочь звезд осталась с матерью. Певица признавалась, что тяжело переживала расставание, но восстановиться ей помогло избавление от памятных вещей. Например, артистка отдала на благотворительность свое свадебное платье. Накануне в сети Instagram Рита Дакота показала видео со встречи с фанатами. В комментариях поклонники поинтересовались, куда делось ее обручальное кольцо. Артистка ответила, что отдала украшение матери Влада Соколовского, в связи с чем поклонники поинтересовались, было ли кольцо фамильным или особенным.Многие вопросы публики остались неотвеченными, но Рита Дакота поблагодарила фанатов за поддержку. Как известно, свадьба певицы состоялась в тот же день, что и у родителей Влада Соколовского, но их брак существует уже 29 лет.