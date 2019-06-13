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«Сняли девочку»: Звезда «Дома-2» Алена Водонаева станцевала медленный танец на пятитысячных купюрах

Алена Водонаева поделилась в личном микроблоге весьма неожиданными видеозаписями. Дело в том, что несколько часов назад телезнаменитость станцевала на одной из улиц Москвы медленный танец на пятитысячных купюрах.

«Сняли девочку»: Звезда «Дома-2» Алена Водонаева станцевала медленный танец на пятитысячных купюрах

Не так давно Водонаева официально подтвердила, что разводится со своим вторым супругом, музыкантом Алексеем Косинусом. Парочка просуществовала в браке чуть больше года и, несмотря на громкие заявления Алены о разводе, до сих пор состоят в официальных отношениях.

Сейчас Водонаева, судя по всему, старается «наверстать» упущенное, поэтому то и дело «светит» у себя на страничке в Instagram разных мужчин. К примеру, недавно Алена в компании неизвестного молодого человека посетила телепередачу Comedy Club, а вчера оказалась в объятиях своего давнего приятеля Демиса Меликидиса.

По всей видимости, Водонаева давно не виделась с Меликидисом, если тут же решила поделиться в личном микроблоге совместными публикациями, одна из которых и привлекла внимание фолловеров. Дело в том, что на новых Stories Алены запечатлен ее медленный танец с Демисом на пятитысячных купюрах.

«Сняли девочку»: Звезда «Дома-2» Алена Водонаева станцевала медленный танец на пятитысячных купюрах

«Сняли девочку, сняли», - говорит мужчина, который снимал все происходящее на видеокамеру.

На что намекал знакомый Водонаевой, до сих пор остается загадкой. Однако большинство подписчиков Алены весьма негативно восприняли заявления мужчины. Один за другим фолловеры принялись буквально забрасывать звезду «Дома-2» вопросами и интересоваться у нее, зачем ей нужна подобная «показуха» в свои 36 лет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:26

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