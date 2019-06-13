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Google вынудил «Яндекс» и «Касперского» урезать некоторые функции своих приложений

Компания Google вынудила приложения «Яндекс» и «Лабораторию Касперского» урезать некоторые свои функции. Теперь эти программы не могут запрашивать данные о телефонной книге и SMS, поэтому больше не будут выполнять некоторую часть своей привычной деятельности.
Google вынудил «Яндекс» и «Касперского» урезать некоторые функции своих приложений


Представители «Яндекс» и «Лаборатории Касперского» уже заявили о том, что Google вынудил их урезать часть функций своих программ. В первом случае пользователи потеряли возможность использовать опцию «Автоматического определения номера», но в данном случае существует решение подобного неудобства. Для этого необходимо начать использовать голосовой помощник «Алиса» вместо Google Assistant.

Приложению «Лаборатории Касперского» повезло меньше, их проблема в настоящий момент нерешаема. Антивирус Kaspersky Internet Security больше не сможет предоставлять функцию «Фильтр звонков», позволяющий блокировать вызовы с определенных номеров.

Напомним, Google заранее предупредила о введении новой политики. Представители бренда обратились ко всем разработчикам программного обеспечения с просьбой устранить все конфликты до 9 мая.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:20

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