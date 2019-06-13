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Наташа Королева презентовала ностальгическую песню “Символ юности”

Отечественная исполнительница Наташа Королева спела новую песню про желтые тюльпаны под названием “Символ юности”. Композиция посвящена ностальгии по 90-м, а новое видео артистка опубликовала в Instagram.
Наташа Королева презентовала ностальгическую песню “Символ юности”

Поклонники заметили, что Наташа Королева решила последовать всеобщей моде ностальгировать по 90-м. Артистка спела песню о желтых тюльпанах с прозаическим названием “Символ юности”. В опубликованном видео поклонникам показана нарезка архивных кадров из 90-х. Ролик состоит также из кадров улиц, рынков, дискотек и показывает быт стран постсоветского пространства. Вдогонку Королева опубликовала видео с пенной вечеринки, где она танцует в компании друзей.

В мае этого года Наташа Королева отпраздновала 46-летие, в честь чего организовала большой концерт. С прошлого года артистка гастролирует с программой “Ягодка” и не стесняется своего возраста.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:35

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