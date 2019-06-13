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Ольга Орлова «пригрозила» Артему Сороке вернуть на «Дом-2» его бывшую девушку

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова «пригрозила» Артему Сороке вернуть на проект его бывшую возлюбленную. Оказалось, что именно экс-солистка музыкального коллектива «Блестящие» спасла своего подопечного от выгона за ворота.

Ольга Орлова «пригрозила» Артему Сороке вернуть на «Дом-2» его бывшую девушку

Вчера, 12 июня, в эфир телеканала «ТНТ» вышла свежая серия телешоу «Бородина против Бузовой», которая была посвящена участникам, номинированным на уход за ворота. В этот раз в зоне риска оказались герои, которые ранее считали одними из самых рейтинговых.

К примеру, под угрозу попал Захар Саленко, Федор Стрелков, Дмитрий Савин, Наталья Шаронова и многие другие, однако больше всего внимания ведущие «Дома-2» уделили именно Артему Сороке. По мнению руководства, молодой человек не строит в Периметре отношения не потому, что не с кем, а потому, что попросту не хочет.

Ольга Орлова «пригрозила» Артему Сороке вернуть на «Дом-2» его бывшую девушку

Заступиться за Сороку поспешила Орлова, которая напомнила студии, что ранее у Артема все-таки были отношения и сейчас, судя по всему, его действительно никто не привлекает. По словам поющей телеведущей, этот момент довольно легко можно исправить, если вернуть в Периметр одну из бывших возлюбленных музыканта.

В итоге Орлова не только спасла Сороку от выгона за ворота, но и «пригрозила» подопечному, что готова хоть завтра вернуть на реалити-шоу «Дом-2» Елену Баранову. Напомним, что девушку отправили в «свободное плаванье» несколько месяцев назад, после чего продолжительное время брюнетка буквально забрасывала экс-избранника сообщениями о том, чтобы он попросил руководство вернуть ее на проект.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:53

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