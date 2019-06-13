Ольга Орлова «пригрозила» Артему Сороке вернуть на «Дом-2» его бывшую девушку
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова «пригрозила» Артему Сороке вернуть на проект его бывшую возлюбленную. Оказалось, что именно экс-солистка музыкального коллектива «Блестящие» спасла своего подопечного от выгона за ворота.
Вчера, 12 июня, в эфир телеканала «ТНТ» вышла свежая серия телешоу «Бородина против Бузовой», которая была посвящена участникам, номинированным на уход за ворота. В этот раз в зоне риска оказались герои, которые ранее считали одними из самых рейтинговых.
К примеру, под угрозу попал Захар Саленко, Федор Стрелков, Дмитрий Савин, Наталья Шаронова и многие другие, однако больше всего внимания ведущие «Дома-2» уделили именно Артему Сороке. По мнению руководства, молодой человек не строит в Периметре отношения не потому, что не с кем, а потому, что попросту не хочет.
Заступиться за Сороку поспешила Орлова, которая напомнила студии, что ранее у Артема все-таки были отношения и сейчас, судя по всему, его действительно никто не привлекает. По словам поющей телеведущей, этот момент довольно легко можно исправить, если вернуть в Периметр одну из бывших возлюбленных музыканта.
В итоге Орлова не только спасла Сороку от выгона за ворота, но и «пригрозила» подопечному, что готова хоть завтра вернуть на реалити-шоу «Дом-2» Елену Баранову. Напомним, что девушку отправили в «свободное плаванье» несколько месяцев назад, после чего продолжительное время брюнетка буквально забрасывала экс-избранника сообщениями о том, чтобы он попросил руководство вернуть ее на проект.
Вчера, 12 июня, в эфир телеканала «ТНТ» вышла свежая серия телешоу «Бородина против Бузовой», которая была посвящена участникам, номинированным на уход за ворота. В этот раз в зоне риска оказались герои, которые ранее считали одними из самых рейтинговых.
К примеру, под угрозу попал Захар Саленко, Федор Стрелков, Дмитрий Савин, Наталья Шаронова и многие другие, однако больше всего внимания ведущие «Дома-2» уделили именно Артему Сороке. По мнению руководства, молодой человек не строит в Периметре отношения не потому, что не с кем, а потому, что попросту не хочет.
Заступиться за Сороку поспешила Орлова, которая напомнила студии, что ранее у Артема все-таки были отношения и сейчас, судя по всему, его действительно никто не привлекает. По словам поющей телеведущей, этот момент довольно легко можно исправить, если вернуть в Периметр одну из бывших возлюбленных музыканта.
В итоге Орлова не только спасла Сороку от выгона за ворота, но и «пригрозила» подопечному, что готова хоть завтра вернуть на реалити-шоу «Дом-2» Елену Баранову. Напомним, что девушку отправили в «свободное плаванье» несколько месяцев назад, после чего продолжительное время брюнетка буквально забрасывала экс-избранника сообщениями о том, чтобы он попросил руководство вернуть ее на проект.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:53