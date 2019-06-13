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Нефть после недавнего падения подорожала на 3-4%

Во время торгов на биржах 13 июня нефть подорожала на 3-4%. Сейчас за марку WTI дают 52,95 доллара за баррель, а за Brent – 62,56, подобный незначительный рост случился на фоне небольшого падения, имевшего место 12 числа.
Нефть после недавнего падения подорожала на 3-4%

В последние дни цены на нефть подвержены колебаниям, возникающим на фоне последних новостей в сфере добычи «черного золота». 12 июня в СМИ появилась информация о том, что в США накопились существенные запасы данной продукции. Такие новости не могли не сказаться на котировках нефти на мировых биржах. Торги за баррель марки Brent начались с 61,23 доллара, но всего за пол часа упали до 60,13, тогда как TWI торговалась по 51,7 доллара.

13 июня началось с планомерного возвращения цены после падения, случившегося 12 числа. Общее подорожание «черного золота» составило 3-4%. Сейчас за фьючерс на поставку нефти марки Brent в августе просят 62,56 доллара за баррель, что на 2,8% больше, чем в начале дня. WTI показала чуть меньший рост – 2,44%. Теперь июльский фьючерс этой марки нефти торгуется на международных биржах по 52,95 доллара за баррель.

Напомним, в последние несколько месяцев мировой рынок углеводородов нельзя назвать стабильным. На него влияют два крупных фактора: проблемы Венесуэлы и политика США в отношении Ирана, против которого Белый дом в очередной раз ввел эмбарго на поставки нефти. Страны ОПЕК+ стараются реагировать на данные вызовы с помощью совместных планов по контролю за объемами добычи.



 
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Экономика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:44

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