Нефть после недавнего падения подорожала на 3-4%





В последние дни цены на нефть подвержены колебаниям, возникающим на фоне последних новостей в сфере добычи «черного золота». 12 июня в СМИ появилась информация о том, что в США накопились существенные запасы данной продукции. Такие новости не могли не сказаться на котировках нефти на мировых биржах. Торги за баррель марки Brent начались с 61,23 доллара, но всего за пол часа упали до 60,13, тогда как TWI торговалась по 51,7 доллара.13 июня началось с планомерного возвращения цены после падения, случившегося 12 числа. Общее подорожание «черного золота» составило 3-4%. Сейчас за фьючерс на поставку нефти марки Brent в августе просят 62,56 доллара за баррель, что на 2,8% больше, чем в начале дня. WTI показала чуть меньший рост – 2,44%. Теперь июльский фьючерс этой марки нефти торгуется на международных биржах по 52,95 доллара за баррель.Напомним, в последние несколько месяцев мировой рынок углеводородов нельзя назвать стабильным. На него влияют два крупных фактора: проблемы Венесуэлы и политика США в отношении Ирана, против которого Белый дом в очередной раз ввел эмбарго на поставки нефти. Страны ОПЕК+ стараются реагировать на данные вызовы с помощью совместных планов по контролю за объемами добычи.