В Нью-Йорке умерла 94-летняя американская актриса Сильвия Майлз





О смерти Сильвии Майлз стало известно из сообщения новостного таблоида TMZ. Причина смерти актрисы пока не разглашается, известно, она скончалась во время госпитализации в медицинском транспорте.Голливудская актриса за долгие годы карьеры сыграла множество ролей и не единожды становилась номинантом премии американской киноакадемии. Первый раз – за роль второго плана в киноленте «Полуночный ковбой», второй – за фильм «Прощай, моя красавица», где также сыграла второстепенного персонажа.Кроме того, Сильвия Майлз известна ролями в популярных сериалах «Секс в большом городе» и «Жизнь на Марсе». Самой последней работой в кино стал драматический фильм «Уолл Стрит: Деньги не спят», в котором также снимались такие знаменитости Голливуда как Шайя ЛаБаф и Майкл Дуглас.