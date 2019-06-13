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В Нью-Йорке умерла 94-летняя американская актриса Сильвия Майлз

В Нью-Йорке в 94-летнем возрасте умерла актриса Сильвия Майлз, сыгравшая роль в комедийно-мелодраматичном сериале канала HBO «Секс в большом городе». Незадолго до смерти артистка жаловалась медикам на затруднённое дыхание.
В Нью-Йорке умерла 94-летняя американская актриса Сильвия Майлз

О смерти Сильвии Майлз стало известно из сообщения новостного таблоида TMZ. Причина смерти актрисы пока не разглашается, известно, она скончалась во время госпитализации в медицинском транспорте.

Голливудская актриса за долгие годы карьеры сыграла множество ролей и не единожды становилась номинантом премии американской киноакадемии. Первый раз – за роль второго плана в киноленте «Полуночный ковбой», второй – за фильм «Прощай, моя красавица», где также сыграла второстепенного персонажа.

Кроме того, Сильвия Майлз известна ролями в популярных сериалах «Секс в большом городе» и «Жизнь на Марсе». Самой последней работой в кино стал драматический фильм «Уолл Стрит: Деньги не спят», в котором также снимались такие знаменитости Голливуда как Шайя ЛаБаф и Майкл Дуглас.



 
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Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:36

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