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Ученые рассказали, какие виды постельного белья опасны для здоровья

Ученые провели исследование влияния разных видов постельного белья на человеческий организм. В результате было установлено, что хлопок и синтетические ткани могут вызвать аллергическую реакцию и ускорить старение кожи.
Ученые рассказали, какие виды постельного белья опасны для здоровья

В ходе проведенного исследования было установлено, что постельное белье из хлопка имеет негативное воздействие на кожу человека. Оно впитывает коллаген, что приводит к ускоренному старению кожи и вызывает образование морщин. Специалисты рекомендуют не использовать хлопковое белье, чтобы обезопасить свою кожу.

Следует также обращать внимание на красители, которые использовались при создании белья. Даже если материал натуральный, это не исключает применение на нем опасных красок, которые в итоге могут вызвать аллергическую реакцию. Длительный контакт с химическими красителями также может привести к астме и аллергическому кашлю.

Отдельно ученые акцентировали свое внимание на белье из синтетических материалов. В таком материале большое количество токсических веществ, которые могут вызывать ряд неврологических расстройств. Кроме того, в синтетике намного быстрее распространяются опасные грибки и плесень, для которых созданы оптимальные условия. Качественное постельное белье позволит не только хорошо отдохнуть, но и избежать негативных последствий для здоровья.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:27

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