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Звезда «Дома-2» Федя Стрелков: «Для меня на первом месте внешность»

Вновь пришедший на телестройку «Дом-2» Федор Стрелков признался, что для него на первом месте всегда была внешность девушки. Оказалось, что бывший возлюбленный Кристины Лясковец готов забрать свои слова назад о том, что Юлия Щеглова является «эталоном красоты».

Звезда «Дома-2» Федя Стрелков: «Для меня на первом месте внешность»

Не секрет, что недавно на реалити-шоу «Дом-2» вновь появился Федор Стрелков, который сразу же высказал свою симпатию Щегловой. Парень заявил, что смотрел несколько эфиров с участием длинноволосой красавицы, поэтому может с уверенностью сказать, что на проекте только одна по-настоящему красивая девушка, и это Юля.

До сих пор Стрелков и Щеглова не виделись в реальной жизни, ведь парень находится на Поляне, в то время, как девушка строит отношения на площадке Сейшельских островов. Недавно стало известно, что мужской спальне удалось переубедить Федора в том, что именно Юля является тем «эталоном красоты», о котором он так громко говорит на Лобном.

К примеру, участники объяснили Стрелкову, что Щеглова очень низкая ростом и не обладает теми пышными формами, которые зачастую привлекают мужчин. На днях Федя пообщался с «проектными» журналистами, которым заявил, что если Юлия «плоская», она ему точно не понравится.

Звезда «Дома-2» Федя Стрелков: «Для меня на первом месте внешность»

«Для меня на первом месте внешность», - подчеркнул экс-избранник Лясковец.


По словам Стрелкова, если слова мужской спальни окажутся правдивыми, и Щеглова на самом деле не обладает той потрясающей внешностью, но окажется хорошим человеком, то он готов с ней просто общаться, но только как друзья и не более, сообщает Dom2Life.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:00

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