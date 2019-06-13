Google добавила функцию разблокировки iPhone через Android-гаджеты





Такую функцию можно включить в настройках аккаунта Google. Опция для разблокировки iPhone через Android-гаджет называется 2SV, недавно она стала доступна на всех версиях их фирменной операционной системы, начиная с 7.0 и старше. Теперь любой пользователь может превратить свой смартфон в физический ключ безопасности. Это позволит при входе в аккаунт Google со сторонних устройств, даже если речь идет о технике Apple, миновать второй уровень подтверждения, его будет выполнять сам смартфон на Android.Для этого необходимо включить Bluetooth на обоих устройствах, а затем на iPhone или iPad начать заходить в собственный профиль. После ввода пароля система не потребует от пользователя прохождения второго уровня аутентификации, теперь эту функцию на себя возьмет Android-гаджет.Эксперты отмечают: тот факт, что на подобный шаг пошла именно компания Google, не является неожиданностью. Ведь данный технологический гигант и производимые им приложения относятся к так называемому «открытому» типу, настроенному на взаимодействие со своими конкурентами, чего не скажешь об Apple. Именно поэтому ожидать появления зеркальной функции в iOS не стоит.