Певицу Селин Дион поклонники заподозрили в анорексии из-за худобы

Состоянием здоровья певицы Селин Дион обеспокоились поклонники по всему миру после опубликованной фотографии в социальных сетях. Артистка позирует сидя на полу в короткой юбке и обтягивающей футболке. Публика заметила исхудавшие руки звезды, а также слишком худые ноги, которые артистка скрестила для кадра. В комментариях публика отметила, что Дион похудела до неузнаваемости, а поза была названа неестественной. Причиной плохого состояния артистки публика считает неожиданный уход из жизни ее супруга несколько лет назад, что привело певицу к депрессии.Многие уверены, что Селин Дион страдает от анорексии и скрывает это от публики. Знаменитость не комментирует слухи и не раскрывает подробности состояния своего здоровья.