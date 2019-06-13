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Певицу Селин Дион поклонники заподозрили в анорексии из-за худобы

Канадскую певицу Селин Дион поклонники заподозрили в анорексии. Причиной слухов послужили новые фотографии звезды на странице в сети Instagram.
Певицу Селин Дион поклонники заподозрили в анорексии из-за худобы

Состоянием здоровья певицы Селин Дион обеспокоились поклонники по всему миру после опубликованной фотографии в социальных сетях. Артистка позирует сидя на полу в короткой юбке и обтягивающей футболке. Публика заметила исхудавшие руки звезды, а также слишком худые ноги, которые артистка скрестила для кадра. В комментариях публика отметила, что Дион похудела до неузнаваемости, а поза была названа неестественной. Причиной плохого состояния артистки публика считает неожиданный уход из жизни ее супруга несколько лет назад, что привело певицу к депрессии.

Многие уверены, что Селин Дион страдает от анорексии и скрывает это от публики. Знаменитость не комментирует слухи и не раскрывает подробности состояния своего здоровья.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:18

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