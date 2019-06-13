В Британии покраснение на руке ребенка оказалось сепсисом
В Британии мать заметила на руке своего ребенка ссадину, чем спасла ему жизнь. Небольшое покраснение оказалось признаком начинающегося сепсиса.
Жительница острова Джерси, входящего в состав Нормандских островов, 41-летняя Александра Радди, начала серьезно беспокоиться после обнаружения покраснения на коже своего сына по имени Эван. Гражданка оперативно обратилась к специалистам в нерабочее время, а после осмотра медики выявили у пациента сепсис. Заражение крови быстро развивается и приводит к смерти, поэтому эксперты похвалили оперативность женщины. Согласно статистике, около 15 тысяч человек уходит из жизни в Англии ежегодно от данного недуга.
Лечение ребенка проводилось при помощи антибиотиков, а причиной заражения стала рана, полученная в ходе похода в зоопарк. Александра Радди предупреждает об опасностях сепсиса на своей странице в сети Facebook, где рассказала о своем случае.
Жительница острова Джерси, входящего в состав Нормандских островов, 41-летняя Александра Радди, начала серьезно беспокоиться после обнаружения покраснения на коже своего сына по имени Эван. Гражданка оперативно обратилась к специалистам в нерабочее время, а после осмотра медики выявили у пациента сепсис. Заражение крови быстро развивается и приводит к смерти, поэтому эксперты похвалили оперативность женщины. Согласно статистике, около 15 тысяч человек уходит из жизни в Англии ежегодно от данного недуга.
Лечение ребенка проводилось при помощи антибиотиков, а причиной заражения стала рана, полученная в ходе похода в зоопарк. Александра Радди предупреждает об опасностях сепсиса на своей странице в сети Facebook, где рассказала о своем случае.
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:52