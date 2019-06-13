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Захар Саленко закрутил роман с экс-участницей «Дома-2» Яной Шафеевой

У одного из самых ярких «альфа-самцов» телешоу «Дом-2» Захара Саленко появилась новая любовь. Как стало известно, молодой человек начал встречаться с бывшей участницей телестройки.

Захар Саленко закрутил роман с экс-участницей «Дома-2» Яной Шафеевой

Как оказалось, Саленко неспроста то и дело «сливает» девушек, которые пытаются высказать ему свою симпатию. Не секрет, что сейчас за сердце Захара на реалити-шоу «Дом-2» «сражается» несколько участниц, однако молодой человек из всех некоторое время выделял только Кристину Бухынбалтэ. Правда, и эта симпатия не просуществовала долго.

На днях Бухынбалтэ дала очередное интервью, в котором объяснила, почему Саленко так быстро потерял к ней интерес. По словам Кристины, у Захара вне Периметра есть девушка, которую он уже на протяжении нескольких месяцев ждет на Поляне.

«Это бывшая участница Яна Шафеева», - заявила девушка.


Захар Саленко закрутил роман с экс-участницей «Дома-2» Яной Шафеевой

Как утверждает Бухынбалтэ, она сразу же заметила, что у Саленко на самом деле нет симпатии к ней и, как оказалось, ее предчувствия не были ложными. Сейчас Захар по-прежнему ждет на «Доме-2» Шефееву, с которой, судя по всему, планирует строить отношения.

Нужно сказать, что Кристину очень расстроило не только то, что Захар променял ее на другую девушку, но и тот факт, что он при всех унизил ее. Стоит напомнить, что не так давно Саленко заявил, что Шафеева ничего не достигла в этой жизни, в отличие от большинства героев «Дома-2», пишет Dom2Life.

«Он сказал, что ему нужна женщина по социальному статусу выше него, а, мол я – ниже его… Хотя у меня есть квартира, машина и работу. Неудачник – это он!» - заявила Кристина.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:01

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