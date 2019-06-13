Захар Саленко закрутил роман с экс-участницей «Дома-2» Яной Шафеевой

«Это бывшая участница Яна Шафеева», - заявила девушка.

«Он сказал, что ему нужна женщина по социальному статусу выше него, а, мол я – ниже его… Хотя у меня есть квартира, машина и работу. Неудачник – это он!» - заявила Кристина.



