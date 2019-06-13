Черешня помогает бороться с опасными болезнями и успокаивает нервную систему





В черешне много витамина B, что делает данную ягоду полезной для ускорения обмена веществ, а, следовательно, и похудения. В ее составе также есть мелатонин, помогающий людям иметь крепкий сон и никогда не страдать от бессонницы. Эта ягода полезна и для всей сердечно-сосудистой системы, предотвращает тромбоз артерий и сосудов из-за наличие в ней таких веществ, как каротоноиды, флавоноиды и кумарин.Важно понимать, что полезна не только черешня сама по себе, но и ее плодоножка. В ней много амигдалина, помогающего успокаивать нервную систему и делающего психическое здоровье человека более крепким и надежным. Из плодоножки данной ягоды стоит делать отвар и пить по 2 стакана в ежедневно.У людей, регулярно употребляющих черешню, реже возникают онкологические заболевания. Это связано с большим количеством антиоксидантов, находящихся в составе ягоды. Кроме того, эксперты советуют людям, страдающим диабетом, включать данный продукт в своей ежедневный рацион. Он поможет стабилизировать уровень сахара в крови и приведет к улучшению самочувствия.