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Сергей Нетиевский намекнул на причины своего ухода из “Уральских пельменей”

Российский актер Сергей Нетиевский намекнул команде “Уральские пельмени” на причины своего ухода. В сети Instagram артист разместил соответствующее видео.
Сергей Нетиевский намекнул на причины своего ухода из “Уральских пельменей”

На опубликованных кадрах Сергей Нетиевский стоит перед встречным потоком воздуха. Сильный ветер развевает голубой флаг, который артист держит в руках, а также видно, что актеру трудно сопротивляться стихии. В подписи к видеозаписи бывший участник “Уральских пельменей” отметил, что без сопротивления невозможно никакого развития. По мнению звезды, в зоне комфорта останавливается развитие, а если правильно использовать встречные потоки, то можно направить их в свою пользу. Поклонники восприняли это завуалированным ответом на вопрос о причинах ухода из известного юмористического коллектива.

Ранее Нетиевский отмечал, что во время работы перестал развиваться. На данный момент артист ведет борьбу за право интеллектуальной собственности с остальными членами команды.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:30

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