Сергей Нетиевский намекнул на причины своего ухода из “Уральских пельменей”

На опубликованных кадрах Сергей Нетиевский стоит перед встречным потоком воздуха. Сильный ветер развевает голубой флаг, который артист держит в руках, а также видно, что актеру трудно сопротивляться стихии. В подписи к видеозаписи бывший участник “Уральских пельменей” отметил, что без сопротивления невозможно никакого развития. По мнению звезды, в зоне комфорта останавливается развитие, а если правильно использовать встречные потоки, то можно направить их в свою пользу. Поклонники восприняли это завуалированным ответом на вопрос о причинах ухода из известного юмористического коллектива.Ранее Нетиевский отмечал, что во время работы перестал развиваться. На данный момент артист ведет борьбу за право интеллектуальной собственности с остальными членами команды.