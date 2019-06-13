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Саша Черно до сих пор закупается на рынке «Садовод»

Участница второго сезона телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» Александра Черно по-прежнему закупается на рынках. В этот раз телезнаменитость обратилась за помощью к подписчикам, которых попросила «поскидывать точки», где она сможет приобрести на «Садоводе» вещи больших размеров.

Саша Черно до сих пор закупается на рынке «Садовод»

Многим телезрителям «Дома-2» хорошо известно, что за 2 года нахождения Черно на реалити-шоу «Дом-2» девушке удалось не только рассчитаться с большими долгами, которых она «набралась» вне Периметра, но и отложить на «черный день» приличную сумму. Сама Саша не единожды заявляла в эфирах, что их накоплений с Иосифом Оганесяном хватит, чтобы первое время жить за воротами «припеваючи».

Невзирая на то, что по меркам многих жителей России Черно можно считать «разбогатевшей», она не спешит позволять себе приобретать брендовые вещи в прославленных Модных домах. Также Александра несколько раз рассказывала фанатам, что для съемок в ток-шоу «Бородина против Бузовой» она зачастую использует не свои наряды, а сценические костюмы из общего гардероба, которыми, кстати, пользуется не только она.

Саша Черно до сих пор закупается на рынке «Садовод»

Считанные часы назад Черно опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий Stories, в котором обратилась к подписчикам. Саша попросила девушек сбросить ей контакты или «точки» тех палаток на рынке «Садовод» в Москве, где она сможет приобрести вещи больших размеров. Сейчас в приоритете для нее, по словам звезды «Дома-2», модные и удобные шорты, футболки, а также женская обувь на ее 43 размер ноги.

Саша Черно до сих пор закупается на рынке «Садовод»



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:41

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