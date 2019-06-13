Саша Черно до сих пор закупается на рынке «Садовод»





Многим телезрителям «Дома-2» хорошо известно, что за 2 года нахождения Черно на реалити-шоу «Дом-2» девушке удалось не только рассчитаться с большими долгами, которых она «набралась» вне Периметра, но и отложить на «черный день» приличную сумму. Сама Саша не единожды заявляла в эфирах, что их накоплений с Иосифом Оганесяном хватит, чтобы первое время жить за воротами «припеваючи».Невзирая на то, что по меркам многих жителей России Черно можно считать «разбогатевшей», она не спешит позволять себе приобретать брендовые вещи в прославленных Модных домах. Также Александра несколько раз рассказывала фанатам, что для съемок в ток-шоу «Бородина против Бузовой» она зачастую использует не свои наряды, а сценические костюмы из общего гардероба, которыми, кстати, пользуется не только она.Считанные часы назад Черно опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий Stories, в котором обратилась к подписчикам. Саша попросила девушек сбросить ей контакты или «точки» тех палаток на рынке «Садовод» в Москве, где она сможет приобрести вещи больших размеров. Сейчас в приоритете для нее, по словам звезды «Дома-2», модные и удобные шорты, футболки, а также женская обувь на ее 43 размер ноги.