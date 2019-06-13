АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Низкий уровень витамина К связали с ограничением подвижности и инвалидностью у пожилых людей
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Максим Фадеев призвал раскритиковавшего продюсерские центры рэпера Кравца “ответить за базар”

Композитор Максим Фадеев призвал российского рэпера Кравца “ответить за базар”. Такое заявление прозвучало в эфире выпуска “Новое шоу” на YouTube-канале “Дневник хача”.
Максим Фадеев призвал раскритиковавшего продюсерские центры рэпера Кравца “ответить за базар”

В эфире шоу встретились владельцы продюсерских центров Максим Фадеев и Пашу, которые пообщались со звездами. Профессионалы своего дела обсудили вопрос необходимости певцу собственного лейбла. В какой-то момент продюсер и рэпер Кравц развернули эмоциональный диалог, в котором артист пытался доказать, что талантливым людям не нужен наставник. Певец уверен, что исполнитель может записать песню дома, отправить ее дистрибьютору и найти букинг. По мнению Кравца, продюсеры отнимают свободу у музыканта, которые теряют возможность самостоятельно принимать решения, попав под покровительство. Артист стал свидетелем ситуаций, когда при попытке покинуть компанию звезды подвергаются травле и шантажу.

Максим Фадеев попросил привести пример такого поведения продюсера, а также пытался принудить рэпера “ответить за базар”. Артист отметил, что Loc-Dog и Noize MC судятся с продюсерскими центрами за свои песни и права.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анфиса Чехова отметила День России в
Черешня помогает бороться с опасными
Сергей Нетиевский намекнул на причины
В Министерстве спорта назвали
Китайские мессенджеры предлагают своим
Максим Фадеев призвал раскритиковавшего
Захар Саленко закрутил роман с
В Сети показали архивное фото юного
Саша Черно до сих пор закупается на
В Сети обсуждают фото вероятной свадьбы
Дана Борисова отдыхает на Сицилии после
Россияне рассказали о том, куда готовы
С 15 июня новые эфиры «Дома-2» можно
Кристина Асмус рассказала о привычке
Lexus специально для новых «Людей в
Ксения Собчак и Максим Виторган «не
Анастасия Приходько отсудила у команды
Власти США назвали предельный срок
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь выложила
Google Drive больше не будет
Лариса Гузеева раскрыла свой рацион на
Низкий уровень витамина К связали с
Альбина Джанабаева предстала перед
Меган Маркл и принц Гарри поровну
Яна Рудковская не стесняется
Пожар на Universal Studios уничтожил
Российские банки нашли новую причину
Звезда «Дома-2» Саша Артемова
Диетологи назвали 6 полезных свойств
Звезда «Дома-2» Маша Кохно
Просмотреть все новости