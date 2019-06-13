Максим Фадеев призвал раскритиковавшего продюсерские центры рэпера Кравца “ответить за базар”

В эфире шоу встретились владельцы продюсерских центров Максим Фадеев и Пашу, которые пообщались со звездами. Профессионалы своего дела обсудили вопрос необходимости певцу собственного лейбла. В какой-то момент продюсер и рэпер Кравц развернули эмоциональный диалог, в котором артист пытался доказать, что талантливым людям не нужен наставник. Певец уверен, что исполнитель может записать песню дома, отправить ее дистрибьютору и найти букинг. По мнению Кравца, продюсеры отнимают свободу у музыканта, которые теряют возможность самостоятельно принимать решения, попав под покровительство. Артист стал свидетелем ситуаций, когда при попытке покинуть компанию звезды подвергаются травле и шантажу.Максим Фадеев попросил привести пример такого поведения продюсера, а также пытался принудить рэпера “ответить за базар”. Артист отметил, что Loc-Dog и Noize MC судятся с продюсерскими центрами за свои песни и права.