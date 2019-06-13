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Россияне рассказали о том, куда готовы вложить миллион долларов

В РФ провели опрос и узнали у россиян, куда они вложат выигранный в лотерее миллион долларов. Четверть опрошенных людей рассказали о том, что используют эти деньги для получения образования или лечения, почти столько же купили бы за них недвижимость и транспорт.
Россияне рассказали о том, куда готовы вложить миллион долларов

Опрос проводил холдинг «Ромир», в нем опросили 1,5 тысячи совершеннолетних жителей РФ, проживающих по всей территории страны. Им предлагали описать свои действия в случае выигрыша миллиона долларов. Ровно четверть опрошенных готова потратить эти деньги для лечения и обучения своей семьи. Аналогичный результат был получен в 2006 году, но в 2012-м этот показатель составлял 21%. Чуть меньше (24%) хотят купить на выигрыш недвижимость или транспорт, что значительно меньше, чем в прошлых годах. Тогда таким образом потратить деньги хотел каждый третий опрошенный.

18% россиян решили не тратить миллион долларов, а положить его в банк и жить на получаемые проценты. В 2012 и в 2006 годах такой вариант выбрали 13 и 12% соответственно. Существенный рост показал ответ «Вложить в собственный бизнес». В 2019 году 15% опрошенных жителей РФ выбрали бы именно такой вариант траты выигрыша лотереи, тогда как в двух прошлых опросах таких было лишь 9%.

Каждый двадцатый (5%) потратит миллион на путешествия. 4% россиян заявили, что эти деньги позволили бы им заняться благотворительностью. На развитие технического и научного прогресса данный выигрыш готовы потратить лишь 1%.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:28

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