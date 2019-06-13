В Сети показали архивное фото юного Максима Галкина с отцом

Семейный кадр Максима Галкина появился на фанатской странице в сети Instagram, где будущей знаменитости не больше пяти лет. Александр Галкин вместе с сыном запечатлен на скамейке, а само фото сделано в конце 70-х - начале 80-х годов. Публика заметила, насколько Максим Галкин похож на своего отца, поэтому назвала их братьями. Некоторые же и вовсе предположили, что на фото действительно старший брат шоумена Дмитрий Галкин.Отец телеведущего служил генералом-полковником, являясь представителем Минобороны. Отец юмориста также занимал место в Госдуме и и скончался в 2002 году. Максим Галкин уже на протяжение восьми лет живет в браке с Аллой Пугачевой и воспитывает близнецов Гарри и Елизавету Галкиных.