В Сети обсуждают фото вероятной свадьбы Сергея Лазарева

Сергей Лазарев старается не афишировать личную жизнь и даже рождение сына Никиты скрывал от публики долго время, поэтому не удивительно, что вокруг него время от времени появляются слухи и домыслы. Так, несколько недель назад некоторые СМИ утверждали, что в семье певца произошло пополнение, родилась дочь. Сам Лазарев эти данные не подтверждал, но и не отвергал категорически.Теперь же стало известно о вероятном изменении Лазаревым статуса холостяка на законного супруга. Во всяком случае именно такое предположение сделали некоторые поклонники, увидев фото свадьбы исполнителя. В роли невесты в кадре, по мнению пользователей, модель из Израиля.Стоит отметить, в подлинность бракосочетания Сергея Лазарева поверили далеко не все фолловеры, предполагая, что фото может быть сделано во время съёмок нового клипа. Другие увидели признаки фотошопа и утверждают, изначально в кадре был совсем другой мужчина.