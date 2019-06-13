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В Сети обсуждают фото вероятной свадьбы Сергея Лазарева

Недавно в Сети появилось фото, якобы сделанное на свадьбе популярного отечественного исполнителя, актёра и телеведущего Сергея Лазарева. Многочисленные поклонники обсуждают подлинность опубликованного снимка, не исключая возможности женитьбы одного из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса.
В Сети обсуждают фото вероятной свадьбы Сергея Лазарева

Сергей Лазарев старается не афишировать личную жизнь и даже рождение сына Никиты скрывал от публики долго время, поэтому не удивительно, что вокруг него время от времени появляются слухи и домыслы. Так, несколько недель назад некоторые СМИ утверждали, что в семье певца произошло пополнение, родилась дочь. Сам Лазарев эти данные не подтверждал, но и не отвергал категорически.

Теперь же стало известно о вероятном изменении Лазаревым статуса холостяка на законного супруга. Во всяком случае именно такое предположение сделали некоторые поклонники, увидев фото свадьбы исполнителя. В роли невесты в кадре, по мнению пользователей, модель из Израиля.

Стоит отметить, в подлинность бракосочетания Сергея Лазарева поверили далеко не все фолловеры, предполагая, что фото может быть сделано во время съёмок нового клипа. Другие увидели признаки фотошопа и утверждают, изначально в кадре был совсем другой мужчина.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:39

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