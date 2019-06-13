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Ксения Собчак и Максим Виторган «не заметили» друг друга на «Кинотавре»

Скандально известная тележурналистка Ксения Собчак и российский актер Максим Виторган сделали вид на кинофестивале «Кинотавр-2019», что не знакомы. На очередное мероприятие по случаю церемонии бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» пришла в компании Константина Богомолова.

Ксения Собчак и Максим Виторган «не заметили» друг друга на «Кинотавре»

Как стало известно, бывшие супруги не просто «не заметили» друг друга на фестивале «Кинотавр» в Сочи, но и старались игнорировать те места, где находились в тот или иной момент их экс-избранники. Впрочем, СМИ находят этому вполне логическое объяснение, ведь на премию награждения «Жемчужина» Собчак прибыла не одна, а в компании известного кинорежиссера Константина Богомолова.

В свою очередь Максим Виторган посетил церемонии в гордом одиночестве и при этом сделал вид, что не знает Собчак, хотя стоял возле нее буквально в пару шагов. Для мероприятия Ксения выбрала довольно красивое платье с открытой спиной, которое не оставило равнодушным никого из ее поклонников.

Ксения Собчак и Максим Виторган «не заметили» друг друга на «Кинотавре»

По словам очевидцев, Собчак все время что-то шептала на ухо своему спутнику, а потом в один момент и вовсе обратилась к фотокорреспондентам, которых попросила больше ее не фотографировать. Оказывается, что Ксения устала от такого пристального внимания к своей персоне.

Интересно еще то, что буквально через несколько минут от шепчущихся Собчак и Богомолова поспешил отойти в сторонку и Виторган, который сразу же потянулся за сигаретой, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что на прошлой неделе Собчак официально подтвердила, что развелась с Виторганом.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:02

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