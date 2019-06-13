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Дана Борисова отдыхает на Сицилии после примерения с дочерью

Телеведущая Дана Борисова отдыхает на острове Сицилия вместе с дочерью. Артистка публикует снимки из отпуска на своей странице в сети Instagram.
Дана Борисова отдыхает на Сицилии после примерения с дочерью

В новой публикации в социальных сетях Дана Борисова призналась, что не любит фотографироваться на улице, но кадр, который сделала ее дочь Полина Аксенова, ей понравился. Телеведущая отметила, что похудела, и надеется, что это заметно публике. Артистка готовится отмечать свой 43-й день рождения в итальянской Сицилии, куда накануне отправилась. Звезда пообещала ответить на все сообщения с поздравлениями в Direct, а также призналась, что очень ждет внимания публики.

У Даны Борисовой непростые отношения с дочерью Полиной Аксеновой, о которых стало известно публике. Некоторое время назад телеведущая жаловалась на ссоры в семье, но сейчас между звездной матерью и ее дочерью наступил мир и они вместе проводят время на отдыхе.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:32

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