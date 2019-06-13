Lexus специально для новых «Людей в черном» создал автомобиль-космолет





Lexus уже участвовал в подобных программах, тогда автопроизводитель «разработал» машины будущего для фильмов «Валериан и город тысячи планет» и «Черная пантера». Теперь очередь дошла и до новых «Людей в черном: Интернэшнл». Для этой картины дизайнеры бренда разработали уникальный автомобиль-космолет, способный переключаться между режимами работы в реальном времени. В обычной форме машина напоминает Lexus RC F, а во время полета выглядит как космический корабль.Официально такой автомобиль-космолет называется Lexus QZ 618 Galactic Enforcer и работает на базе «квазарной технологии». Она позволяет ему разгоняться до «сотни» за 0,0000000000001 секунды. Также машина обладает помощником Amazon Alexa, знающим 7 триллионов языков. Также ассистент имеет межгалактическую систему позиционирования, именно она не позволяет героям потеряться в космосе.Примечательно, что в фильме упоминаются технические данные автомобиля-корабля и в обычной режиме работы. В таком случае он имеет 5,0-литровый двигатель, способный выдавать 472 «лошадки» и 535 Нм крутящего момента. Премьера «Люди в черном: Интернэшнл» в РФ состоялась 12 июня.