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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь выложила в Instagram танец со старшим сыном

Экс-героиня телестройки «Дом-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала интернет-пользователям очередной танцевальный видеоролик. В этот раз компанию длинноволосой красавице составил ее старший сын Артем.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь выложила в Instagram танец со старшим сыном

Как известно, в прошлом году «проектное» семейство Дарьи и Сергея Пынзарь приняла для себя весьма серьезное решение – приобрести в Турции собственную недвижимость и перебраться на постоянное местожительство поближе к морю. Сейчас парочка уже полностью обжилась на новом месте, а их наследники обзавелись новыми приятелями.

В свою очередь Дарья старается как можно чаще радовать подписчиков яркими и солнечными фотографиями, видеороликами и Stories, большинство из которых в считанные минуты набирают популярность в социальной сети. Одна из последних публикаций Пынзарь не стала исключением.

Несколько часов назад Дарья опубликовала у себя на страничке в Instagram новое видео, на котором она вместе со своим старшим сыном пытаются исполнить всем известное движение. Отметим, что у Пынзарь куда лучше получилось станцевать, а вот 7-летнему Артему заданный ритм давался не так хорошо, как мальчику того бы хотелось.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь выложила в Instagram танец со старшим сыном

Дарья попыталась помочь своему наследнику и научить его исполнять эти движения, однако ритм Артема практически ничем не изменился. Нужно сказать, что одним из первых свежий видеоролик блондинки поспешил прокомментировать ее супруг Сергей, который заявил, что его сын явно пошел в звездную мать.

«Артем точно вылитая ты», - написал экс-участник «Дома-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:47

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