Власти США назвали предельный срок исполнения запрета на сотрудничество с Huawei





Подобный переходный период позволит американским компаниям снизить свои убытки и подготовиться к полному запрету на сотрудничество с китайской корпорацией Huawei. Предельный срок – 2 года. Власти США уверены: подобного промежутка хватит абсолютно всем компаниям. Изначально такое предложение прозвучало в Конгрессе, его озвучил управляющий профильного комитета Рассел Войт, а затем его подтвердили в Административно-бюджетном управлении Белого дома. Поэтому данный срок можно считать окончательным, его пересмотр маловероятен.Эксперты отметили, что предельный срок для исполнения запрета на сотрудничество с Huawei американские компании будут использовать по-разному. Кто-то начнет готовить свой бизнес к этому разрыву, а другие постараются получить максимальную прибыль за данный промежуток времени. Найдутся и те, кто не станут ждать и сразу откажутся от сотрудничества с компанией из Поднебесной.Напомним, первые запреты на сотрудничество с Huawei появились в августе 2018 года, тогда Дональд Трамп подписал указ, запрещающий правительственным ведомствам сотрудничать с этой корпорацией, а 17 мая 2019 года ее внесли в черный список из-за угрозы национальной безопасности.