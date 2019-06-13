Анастасия Приходько отсудила у команды Петра Порошенко более четверти миллиона гривен





Ещё летом минувшего года Анастасия Приходько и режиссёр Ахтем Сеитаблаев подали иск в адрес администрации тогда ещё действующего главы Украины Порошенко. Певица требовала компенсацию в 20 тыс. долларов за съёмку в агитационном материале, согласие на которую было получено нечестным путём.После длящихся около года судебных прений Анастасии Приходько всё же удалось выиграть процесс, но сумма возмещения морального ущерба оказалась вдвое ниже запрашиваемой. Права певицы в суде отстаивал адвокат Иван Кличановский и именно благодаря ему удалось доказать неправоту команды украинского экс-президента.