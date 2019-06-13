АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Низкий уровень витамина К связали с ограничением подвижности и инвалидностью у пожилых людей
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Лариса Гузеева раскрыла свой рацион на время борьбы с лишним весом

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась с поклонниками в сети Instagram своим рационом на время диеты. Артистка призналась, что намерена избавиться от лишнего жира при помощи правильного питания.
Лариса Гузеева раскрыла свой рацион на время борьбы с лишним весом

В режиме Stories Лариса Гузеева показала все, что она себе приготовила на завтрак, обед и ужин. Артистка сварила пшенную кашу на воде, которую приправила кореньями и маслом. В записи телеведущая отметила, что она показывает свою личную диету и намерена проверить, как сработает такой рацион. На обед звезда выбрала нежирную рыбу с огурцом и кукурузной кашей. В отдельной емкости артистка приготовила бульон, в котором варилась рыба.

На ужин Лариса Гузеева запекла кусок белой рыбы и приготовила салат табуле. В новом посте телеведущая рассказала о своих ошибках похудения в прошлом и призналась, что решилась худеть под присмотром профессионалов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lexus специально для новых «Людей в
Ксения Собчак и Максим Виторган «не
Анастасия Приходько отсудила у команды
Власти США назвали предельный срок
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь выложила
Google Drive больше не будет
Лариса Гузеева раскрыла свой рацион на
Низкий уровень витамина К связали с
Альбина Джанабаева предстала перед
Меган Маркл и принц Гарри поровну
Яна Рудковская не стесняется
Пожар на Universal Studios уничтожил
Российские банки нашли новую причину
Звезда «Дома-2» Саша Артемова
Диетологи назвали 6 полезных свойств
Звезда «Дома-2» Маша Кохно
Путин предрек нормализацию отношений
Лера Кудрявцева подарила дочери дорогой
Fujifilm представила миниатюрную камеру
Звезда «Дома-2» Леша Самсонов показал
В США мужчина отбил домашнего пса у
"Люди в чёрном - 4" получил самый
Эксперт назвал 4 негативно влияющих на
«С Шараповой во главе»: Самые молодые
«Дом-2»: Саша Черно призналась, что по
Дмитрий Шепелев признался, что по ночам
Илон Маск создаст автомобиль-амфибию из
Звезда "Папиных дочек" Екатерина
Звезда «Дома-2» Саша Артемова
Ученые: Люди выбирают возлюбленных,
Просмотреть все новости