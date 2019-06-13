Лариса Гузеева раскрыла свой рацион на время борьбы с лишним весом

В режиме Stories Лариса Гузеева показала все, что она себе приготовила на завтрак, обед и ужин. Артистка сварила пшенную кашу на воде, которую приправила кореньями и маслом. В записи телеведущая отметила, что она показывает свою личную диету и намерена проверить, как сработает такой рацион. На обед звезда выбрала нежирную рыбу с огурцом и кукурузной кашей. В отдельной емкости артистка приготовила бульон, в котором варилась рыба.На ужин Лариса Гузеева запекла кусок белой рыбы и приготовила салат табуле. В новом посте телеведущая рассказала о своих ошибках похудения в прошлом и призналась, что решилась худеть под присмотром профессионалов.